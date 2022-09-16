Если гражданин Украины полностью или частично становится нетрудоспособным, он имеет право оформить пенсию по инвалидности. Размер суммы зависит от полученной группы инвалидности.
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Размеры пенсий для разных групп
С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен . Это и есть минимальный размер пенсии на 2023 год:
- Люди I группы инвалидности имеют право на 100% пенсии по возрасту . Однако для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом.
- Размер выплат для ІІ группы составляет 90% от пенсии по возрасту . Необходимый страховой стаж – 1-14 лет.
- Лица III группы инвалидности могут получать 50% пенсии по возрасту, если есть 1-14 лет страхового стажа.
Что нужно для получения пенсий по инвалидности
Есть два варианта оформления документов для назначения пенсии по инвалидности:
- оффлайн – обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
- онлайн – оформить документы на интернет-портале электронных услуг ПФУ
Документы , необходимые для получения выплат:
- письменное заявление о назначении пенсии;
- паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
- справка о регистрации места жительства, если у человека есть ID-паспорт;
- РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж;
- сведения о заработной плате;
- документы, удостоверяющие особый статус личности (например, справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны);
- фотография (необходима для оформления пенсионного удостоверения);
Пенсии по инвалидности для военных
Военнослужащим , проходящим срочную службу, к заявлению для оформления пенсии нужно во все вышеперечисленные документы взять с собой:
- свидетельство о болезни, выданное и удостоверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета;
- или справку военно-врачебной комиссии (копию).
Если лицо хочет оформить выплаты по инвалидности после увольнения с военной службы , то следует еще взять с собой:
- справку военного комиссариата о прохождении воинской службы, где указана дата призыва;
- даты и основания увольнения с военной службы;
- а также заключение МСЭК (vедико-социальная экспертная комиссия) о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.
Напомним, украинские чиновники назвали 2 приоритета для расходов из бюджета на следующий год : расходы на оборону и безопасность Украины и – на социальные выплаты .
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