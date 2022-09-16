Если гражданин Украины полностью или частично становится нетрудоспособным, он имеет право оформить пенсию по инвалидности. Размер суммы зависит от полученной группы инвалидности.

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Размеры пенсий для разных групп

С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен . Это и есть минимальный размер пенсии на 2023 год:

Люди I группы инвалидности имеют право на 100% пенсии по возрасту . Однако для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом.

инвалидности имеют право на . Однако для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом. Размер выплат для ІІ группы составляет 90% от пенсии по возрасту . Необходимый страховой стаж – 1-14 лет.

. Необходимый страховой стаж – 1-14 лет. Лица III группы инвалидности могут получать 50% пенсии по возрасту, если есть 1-14 лет страхового стажа.

Что нужно для получения пенсий по инвалидности

Есть два варианта оформления документов для назначения пенсии по инвалидности:

оффлайн – обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

онлайн – оформить документы на интернет-портале электронных услуг ПФУ

Документы , необходимые для получения выплат:

письменное заявление о назначении пенсии;

паспорт или свидетельство о рождении (для детей);

справка о регистрации места жительства, если у человека есть ID-паспорт;

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж;

сведения о заработной плате;

документы, удостоверяющие особый статус личности (например, справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны);

фотография (необходима для оформления пенсионного удостоверения);

Пенсии по инвалидности для военных

Военнослужащим , проходящим срочную службу, к заявлению для оформления пенсии нужно во все вышеперечисленные документы взять с собой:

свидетельство о болезни, выданное и удостоверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета;

или справку военно-врачебной комиссии (копию).

Если лицо хочет оформить выплаты по инвалидности после увольнения с военной службы , то следует еще взять с собой:

справку военного комиссариата о прохождении воинской службы, где указана дата призыва;

даты и основания увольнения с военной службы;

а также заключение МСЭК (vедико-социальная экспертная комиссия) о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

Напомним, украинские чиновники назвали 2 приоритета для расходов из бюджета на следующий год : расходы на оборону и безопасность Украины и – на социальные выплаты .

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