Речь идет о Законе Украины № 2040-ІХ. Согласно пояснениям юристов, лицо будет иметь право на досрочное назначение пенсии по возрасту, если у него есть не менее 30 лет страхового стажа
Важно При каких условиях Пенсионный фонд имеет право лишить выплат пенсионеров
Вместе с тем, досрочно может быть назначена пенсия лицам, одновременно отвечающим следующим требованиям:
- Их уволили с работы по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда или выявления несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.
- Трудовой договор с такими работниками расторгли не более чем за 1,5 года до достижения ими пенсионного возраста.
- После увольнения лицо зарегистрировалось в центре занятости, при этом подходящая для него работа отсутствует (за исключением лиц, уволенных из-за выявления несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья: они могут не обращаться в центр занятости).
Следовательно, в условиях военного положения для лиц, зарегистрированных безработными, в течение 30 первых дней после регистрации считается подходящей работа, которая отвечает:
- образованию, профессии (специальности), квалификации, а также приобретенному за период трудовой деятельности опыту работы;
- уровню заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы (не ниже заработной платы на последнем месте работы).
Кто из украинцев может потерять страховой стаж во время войны
Те люди, которые вынуждены уходить в отпуск за собственный счет, избавляются от базы для начисления и уплаты единого социального взноса. Следовательно, время, проведенное в отпуске за собственный счет не будет учитываться в стаже.
Достойно внимания – Украина не сможет выплачивать пенсии в будущем: смотрите видео