Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве рассказали, в каких населенных пунктах Пенсионный фонд возобновил работу.

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Где именно возобновят работу сервисные центры Пенсионного фонда

В министерстве говорят, что на пенсионные выплаты в Харьковской области государство выделило 3,7 миллиарда гривен. Для освобожденных территорий Херсона направили 1,02 миллиарда гривен.

По словам представителей министерства, в семи населенных пунктах Харьковской области сервисные центры уже возобновили свою работу. Речь идет о Балаклее, Чкаловском, Изюме, Барвенковом, Шевченковском, Большом Бурлуке и Волчанске.

Скоро заработает также сервисный центр в Дергачах. В октябре планируют возобновить работу еще в 18 населённых пунктах Изюмского и Чугуевского районов.

Какая ситуация с сервисными центрами Пенсионного фонда Херсонской области

В Херсонской области вскоре возобновят работу сервисные центры в Высокополье и Нововоронцовке. Однако сначала нужно, чтобы отремонтировали поврежденные обстрелами помещения центра, а пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывчатых предметов.

В октябре Укрпочта планирует возобновить доставку пенсий еще в 45 населенных пунктов Бериславского района. Заметим, что на выплаты пенсий за сентябрь в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях в целом потратили 13,3 млрд грн.

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Как можно снять пенсию со счета на оккупированной территории

Пенсионеры могут снять выплаты даже если они находятся во временно оккупированном населенном пункте. В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что они не прекращали выплаты для жителей оккупированных территорий.

Как снять пенсионные средства со своего счета:

Снять наличные в кассе супермаркета, аптеки или АЗС. Эту опцию позволяют сети "АТБ", "Varus", "Фора", "Сим23", "Сильпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" и другие.

Также можно воспользоваться сервисами "Укрпочты". Почтальон принесет вам перевод по указанному адресу.

Снять необходимые средства через POS-терминалы в отделениях АО "Укрпочта". Важно отметить, что за одну операцию можно получить от 50 до 15 тысяч гривен.

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