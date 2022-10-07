Тепер на звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи. Про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Звільнили десятки населених пунктів

Захисники України уже деокупували понад 60 населених пунктів. Так, відомо, що:

у Херсонському районі деокупували 6 населених пунктів,

у Бериславському – 61.

Також у Бериславському районі вже провели стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, а з небезпечних регіонів проводиться евакуація населення.

Деокуповані території оговтуються від окупації

Як повідомив Кирило Тимошенко, у селах Воронцовка та Високопілля зараз відновлюють роботу трансформаторів, а у Золотій Балці та Гаврилівці Бериславського району відновлюють мобільне покриття. Так, станом на сьогодні роботу вже зміг розпочати 1 мобільний оператор, інші провайдери повинні з'явитися незабаром. Також скоро відновити покриття планують в Новоалександрівці та Давидовому Броді.

Оскільки ці міста тільки-но деокуповані, через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій, максимальне повернення державних органів влади виявляється вкрай важким. Але попри це ми робимо все можливе, щоб наші люди вже зараз відчували підтримку та допомогу,

– підкреслив заступник керівника ОП.

Так, у звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи та інша робота з відновлення життєдіяльності. Зокрема, там:

передають гуманітарну допомогу,

підрозділи ДСНС підвозять питну воду,

проводять розмінування територій,

Нацполіція де це можливо здійснює фіксацію воєнних злочинів.

Зверніть увагу! Від початку деокупації на Херсонщині вже задокументували 107 воєнних злочинів.

Як підкреслили фахівці, у деяких деокупованих районах є чимало пошкоджень через наслідки воєнних дій. При цьому частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає. Така ситуація, зокрема, в Архангельському, Високопіллі та Осокорівці.

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Здобутки української армії: останні новини

В Генштабі повідомили, що з кінця вересня Україна повернула під контроль 93 населені пункти Слобожанщини. Це – 2 400 кілометрів квадратних.

Також відомо, що з 1 жовтня тільки на Херсонщині було звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Як заявив Валерій Залужний, ситуація на фронті повністю контрольована і розвивається за планом України.

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