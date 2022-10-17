Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в лучшей для Путина конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Почему Путин не отступит

Конкретные части украинской территории, все еще находящиеся под оккупацией, важны для долгосрочной жизнеспособности Украины. В частности, это касается Крыма. Оккупация полуострова позволяет России базировать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров дальше западнее.

Также это позволяет России размещать самолеты в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы на территории РФ.

Как отметили аналитики, из всех украинских земель, в отвоевывании которых заинтересовано НАТО, Крым должен быть в начале списка.

Кроме того, нынешнее российское укрепление на западном берегу Херсонской области является жизненно важным участком местности. Если прекращение огня или любое соглашение приостановят боевые действия, а россияне все еще будут владеть этим участком, перспективы возобновления российского наступления на юге Украины значительно улучшатся.

С другой стороны, если Украина возобновит контроль над всем западным берегом реки, россиянам будет очень тяжело проводить наземные атаки на юго-западную Украину. Следовательно, долгосрочная обороноспособность всего черноморского побережья Украины во многом зависит от освобождения западного Херсона.

Кстати, части Херсонской области на восточном берегу Днепра также стратегически важны. Российские военные позиции в этих районах позволяют российским силам вести огонь по большей части украинского черноморского побережья из множества систем ближнего радиуса действия.

Аналитики отметили, что, позволяя России сохранить контроль над ЗАЭС, Украине и другим государствам грозит постоянный риск готовности страны-агрессора играть с ядерным огнем. Поэтому россиян также необходимо держать вне артиллерийской досягаемости Энергодара. Линия, необходимая для надежной защиты украинскими войсками ЗАЭС, находится примерно в 50 километрах к югу от Энергодара.

Еще одним критическим узлом является Мелитополь. Если россияне сохранят контроль над этим городом, то они могут превратить его в большую военизированную базу, с которой можно будет проводить атаки. Эта база будет представлять постоянную угрозу для ЗАЭС, украинских позиций на восточном берегу Днепра, а также Запорожья и Днепра.

На северо-востоке Украины также есть несколько стратегически важных районов. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на больших дорожных развязках, контроль над которыми частично определяет, какие базы в самой России оккупанты могут использовать для поддержки будущих атак.

Железная дорога, которая проходит на север от Луганска через Старобельск к российской границе, особенно важна. Также россияне могут перебрасывать войска с базы в Богучаре в Украину по дороге, которая проходит через Беловодск.

Если Россия сохранит контроль над этими ключевыми узлами и сетями автомобильных и железных дорог, это даст Москве значительное преимущество в подготовке к возобновлению вторжения с северо-востока,

– отметили аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Крымский мост сакральный для Владимира Путина, поэтому можно предположить, что виновных в подрыве конструкции найдут быстро. По словам аналитиков, российскому диктатору нужно срочно найти козла отпущения.

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