Такое мнение 24 каналe высказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, контрнаступление ВСУ оказывает существенное влияние на способность россиян удержать нынешнюю линию обороны.

Читайте также Путин не отступит даже в случае прекращения огня или политического урегулирования, – ISW

Сложная задача для россиян

Однако трудно спрогнозировать, как будут развиваться события на фронте дальше.

Это очень сложная задача для россиян (удержать позиции на фронте – 24 канал). Однако прогнозировать, какой будет линия фронта – это очень неблагодарное дело,

– отметил Черник.

Военный эксперт заметил, что война – это динамичное и сложное явление. Многое в ходе боевых действий зависит от концентрации сил и средств.

Обратите внимание Когда и как в России могут свергнуть Путина: в ГУР назвали условия

"На определенных участках можно подойти к фронту таким количеством личного состава, что можно производить большие прорывные наступательные операции", – сказал Черник.

Как украинцы могут помочь ВСУ перед зимой

Поэтому, по словам военного эксперта, следует осторожно относиться к прогнозам по поводу того, как может выглядеть линия фронта в январе 2023 года. В то же время украинцы должны позаботиться о том, чтобы как можно больше помогать нашим военным на фронте.

Приближаются холода, и мы не имеем права относиться к нашим солдатам так, как относятся россияне к своим, которые считают, что это скот,

– подчеркнул Черник.

Он отметил, что с приближением зимы очень важно закрыть актуальные потребности воинов ВСУ.

Есть большая потребность в теплых вещах .

. Также важно снабжать фронт портативными печками.

"Я сам проходил этот путь и знаю, насколько это необходимо в холодное время года", – добавил он.

Петр Черник рассказал о вероятном развитии боевых действий зимой: смотрите видео

Как может развиваться ситуация на фронте: коротко