Такое мнение 24 каналe высказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, контрнаступление ВСУ оказывает существенное влияние на способность россиян удержать нынешнюю линию обороны.
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Сложная задача для россиян
Однако трудно спрогнозировать, как будут развиваться события на фронте дальше.
Это очень сложная задача для россиян (удержать позиции на фронте – 24 канал). Однако прогнозировать, какой будет линия фронта – это очень неблагодарное дело,
– отметил Черник.
Военный эксперт заметил, что война – это динамичное и сложное явление. Многое в ходе боевых действий зависит от концентрации сил и средств.
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"На определенных участках можно подойти к фронту таким количеством личного состава, что можно производить большие прорывные наступательные операции", – сказал Черник.
Как украинцы могут помочь ВСУ перед зимой
Поэтому, по словам военного эксперта, следует осторожно относиться к прогнозам по поводу того, как может выглядеть линия фронта в январе 2023 года. В то же время украинцы должны позаботиться о том, чтобы как можно больше помогать нашим военным на фронте.
Приближаются холода, и мы не имеем права относиться к нашим солдатам так, как относятся россияне к своим, которые считают, что это скот,
– подчеркнул Черник.
Он отметил, что с приближением зимы очень важно закрыть актуальные потребности воинов ВСУ.
- Есть большая потребность в теплых вещах.
- Также важно снабжать фронт портативными печками.
"Я сам проходил этот путь и знаю, насколько это необходимо в холодное время года", – добавил он.
Петр Черник рассказал о вероятном развитии боевых действий зимой: смотрите видео
Как может развиваться ситуация на фронте: коротко
- Международные аналитики предполагают, что ближе к холодным месяцам наземные боевые действия все же сбавят обороты. И именно поэтому следует ожидать активности в течение следующих недель. По мнению обозревателей, они "будут жизненно важны".
- Украинским военным важно активно продвигаться до наступления зимы. Ведь в дальнейшем у России могут появиться дополнительные возможности для атак на фронте.
- В соответствующих условиях война России против Украины может превратиться в "замороженный" конфликт. По словам военного эксперта Петра Черника, в Европе есть примеры временного прекращения войн по такому сценарию.