Якщо Україні вдасться відновити контроль над західним берегом річки, то це значно ускладнить окупантам життя. Звільнення Херсона натомість забере у росіян можливість вести звідти артилерійський, безпілотний і ракетний вогонь по більшості узбережжя Чорного моря.

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Звільнення Херсона та вихід до Дніпра можуть змінити хід війни

Річ у тім, що у росіян зараз дуже вигідна позиція на Дніпрі. Якби за якихось обставин українці змушені були б призупинити вогонь у цій місцевості, то це було б надзвичайно вигідно для росіян.

Інститут вивчення війни повідомляє, що це дозволило б окупантам відновити наступ на Півдні й додало б значного клопоту ЗСУ. Натомість, коли Україна відновить контроль над західним берегом річки, загарбникам буде надзвичайно важко вести наземні напади на південно-західну Україну.

Своєю чергою, деокупація Херсона значно укріпить позиції Миколаєва, Одеси та всього українського Причорномор'я. Це значною мірою повпливає на перебіг війни, зазначають в ISW.

Російські військові позиції у районах Херсона зараз дозволяють окупантам з легкістю завдавати потужних ракетних та артилерійських ударів по узбережжю Чорного моря.

Експерти вважають, що для успішного продовження контрнаступу ЗСУ, необхідно, щоб Дніпро має бути не першою, а радше останньою лінією оборони. Таким чином, річка слугуватиме природним бар'єром для окупантів.

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Близьке звільнення Херсона прогнозують Україні іноземні ЗМІ

Видання Financial Times припустило, що ЗСУ вдасться звільнити Херсон вже до кінця жовтня. Такі прогнози не є безґрунтовними.

Річ у тім, що після пошкодження Кримського мосту росіянам стало значно складніше відправляти підмогу на Південь України. Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан стверджує, що ефективність дислокації військ знизилася вдвічі.

За його словами, вже за тиждень окупанти відчують снарядний "голод". Утім експерт наголошує, що тиждень варто почати відраховувати лише після повторного удару по мосту. Адже зараз він знищений не повністю.

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