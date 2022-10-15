Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Раніше військовий експерт Роман Світан розповів про успіхи ЗСУ під Бахмутом.

Важливо Бахмутський й Авдіївський напрямки: у ЗСУ розповіли про найгарячіші точки фронту

Бахмутський напрямок – найгарячіший

Жданов зазначив, що протягом останнього тижня лінія фронту була більш-менш стабільною. Найбільші проблеми в нас біля Бахмута. Там Росія має тотальну перевагу в артилерії, однак ще з середини літа намагається винести нас з позицій. Вони рвуться до міста Слов'янськ, до водозабору. Тому, попри втрати, йдуть там фактично по кістках і намагаються просуватись уперед.

За останню добу ми стабілізували ситуацію, але вона залишається дуже напруженою. Не сумніваюсь, що наступного ранку росіяни знову почнуть штурмувати наші позиції в районі Бахмута або Соледара,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що біля Бахмута фронт з липня стоїть на місці. Він коливається на кілометр уперед, на кілометр назад. Декілька позицій переходять з рук у руки. Шансів прорвати у них немає, вони не зможуть витягнути звідкись резерв у розмірі як мінімум танкової дивізії і кинути її на це напрямок. Ба більше, ми з трофеїв ЗСУ бачимо, що росіяни пересаджують своїх танкістів на Т-62.

"Це говорить про зниження бойових потенціалів танкових підрозділів, що для нас дуже позитивно. Тож, резерву немає і, я думаю, можливостей немає. Однак бої йдуть дуже запеклі, вони прикладають максимум зусиль з тих, що в них є нині", – наголосив Жданов.

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Ситуація на інших напрямках

Військовий експерт продовжив, що ми розвивали свій успіх на Харківському й Херсонському напрямках. Однак темпи знижені, бо Росія і там, і там встигла перегрупуватись і чинить доволі сильний опір. Запорізький напрямок найменш активний нині. Там ідуть в основному позиційні бої, російські війська не намагаються наступати на наші позиції.

Утім з інженерної точки зору вони дуже сильно обладнують Запорізький напрямок і будують там щільну лінію оборони,

– підкреслив він.

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