Россияне предприняли две попытки прорвать государственную границу на севере области. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко.

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Корреспондентка отметила, что прошедшие сутки на Харьковщине прошли относительно спокойно.

В Харькове ночь прошла спокойно и в Харьковской области без раненых за сутки. Также в городе не было воздушной тревоги в течение почти суток – последняя была 23 октября где-то в половине второго ночи. Это действительно удивительно: не слышать этого и не реагировать на сообщения в телефоне. Надеюсь, не сглазить, потому что редко такое бывает на Харьковщине ,

– объяснила Черненко.

По ее словам, в зоне 20-25 километров от границы с Россией ситуация другая.

"Это территория, которую постоянно обстреливают оккупанты. Деоккупированные территории действительно страдают от обстрелов фактически ежесуточно. Сейчас обсуждается тема Волчанска, потому что россияне готовят почву для провокации, чтобы обвинить наши ВСУ", – добавила журналистка.

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Она сказала, что если же для Харькова ситуация спокойная, то для пограничной зоны она такой не была.

"Россияне пытались штурмовать сразу на нескольких участках приграничья – в частности в селах Чугуновка и Землянки. Здесь пробовали штурмовать, но ВСУ отразили эти попытки и россияне отступили на свои позиции с потерями", – резюмировала корреспондент.

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