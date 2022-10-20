Є випадки, коли викладачі та вчителі й надалі вчать студентів та учнів мовою агресора. І це попри те, що закон про мову це забороняє.

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У Харківському університеті студентів вчать російською

Громадський активіст Андрій Смолій повідомив, що у Харківському національному університеті імені Каразіна на кількох факультетах й надалі проводять пари російською мовою. Зокрема це відбувається на хімічному факультеті.

За словами активіста, на філософському факультеті цього вишу також вчать студентів мовою агресора. Нібито на їхнє прохання. При цьому студентам розповідають про "естетичний аспект російської літератури як "антирадянської".

Російською тривають пари і у самому серці україністики ХНУ Каразіна – на українському відділенні філологічного факультету. І це попри протести студентів,

– зазначив активіст.

Викладач зомбує російською літературою

Більше того, за словами Смолія, викладач на українському відділенні продовжує читати курс російської літератури. Хоча його нібито перейменували на "Історію книги та сучасний видавничий процес". Однак викладач вже надіслав відповідний навчальний план студентам і анонсує контрольні роботи з російської літератури. Студенти ж вимагали взагалі забрати цей предмет з навчального плану.

Активіст при цьому наголошує: викладання цього предмета є нонсенсом під час війни та грубим порушенням освітнього та мовного законів. Відеодокази Смолій додає. Зокрема публікує відповідне відео викладання.

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