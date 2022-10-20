Є випадки, коли викладачі та вчителі й надалі вчать студентів та учнів мовою агресора. І це попри те, що закон про мову це забороняє.
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У Харківському університеті студентів вчать російською
Громадський активіст Андрій Смолій повідомив, що у Харківському національному університеті імені Каразіна на кількох факультетах й надалі проводять пари російською мовою. Зокрема це відбувається на хімічному факультеті.
За словами активіста, на філософському факультеті цього вишу також вчать студентів мовою агресора. Нібито на їхнє прохання. При цьому студентам розповідають про "естетичний аспект російської літератури як "антирадянської".
Російською тривають пари і у самому серці україністики ХНУ Каразіна – на українському відділенні філологічного факультету. І це попри протести студентів,
– зазначив активіст.
Викладач зомбує російською літературою
Більше того, за словами Смолія, викладач на українському відділенні продовжує читати курс російської літератури. Хоча його нібито перейменували на "Історію книги та сучасний видавничий процес". Однак викладач вже надіслав відповідний навчальний план студентам і анонсує контрольні роботи з російської літератури. Студенти ж вимагали взагалі забрати цей предмет з навчального плану.
Активіст при цьому наголошує: викладання цього предмета є нонсенсом під час війни та грубим порушенням освітнього та мовного законів. Відеодокази Смолій додає. Зокрема публікує відповідне відео викладання.
Важливо Викладач київського вишу вчив студентів недержавною мовою і поплатився
Викладач київського вишу вчив студентів недержавною мовою
Доцент київського вишу також вів пару у третьокурсників недержавною мовою. Таким чином порушив статтю 21 мовного закону. За це він заплатить штраф – 3400 гривень. Його викладач має сплатити не пізніше як через 15 днів з часу отримання відповідної постанови. В іншому разі штраф стягнуть примусово. Тоді доведеться сплатити вже 6800 гривень.
Викладачів каратимуть за викладання недержавною мовою
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що у його Офісі у 2021 році отримали понад 150 звернень щодо порушень мовного законодавства педагогами. У 2022 році – близько 70.
Він також наголосив, що у час повномасштабної війни педагоги мають утверджувати українську ідентичність. Тож за викладання недержавною мовою їх каратимуть.
Що передбачає мовний закон
16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.
Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.
Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим.
Джерело: DW