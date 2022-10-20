Так, у Києві виявили вчительку, яка підтримувала Росію. При цьому виправдовувала дії окупантів у мережі.

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У Києві вчителька чекала на перемогу Росії

Прихильницею окупантів виявилася мешканка Києва. Вона працює вчителем фізкультури у гімназії.

У соцмережі ця "вчителька" повідомляла, що підтримує дії Росії та окупацію частини нашої держави. При цьому виправдовувала напад агресора на Україну. Заявляла і про те, що Київ є власністю Москви й сподівалася на перемогу Росії.

Чи покарають прихильницю Росії

Цій "педагогині" вже повідомили про підозру у поширенні публічних закликів до повалення конституційного ладу в Україні та виправдовуванні агресії Росії. За справу взялись працівники СБУ. Триває досудове розслідування.

Важливо Освітяни-колаборанти після звільнення територій працюють на своїх посадах – Горбачов

Вчителі-колаборанти й надалі працюють

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що у Харківській області, частині Запорізької та Херсонській області після деокупації окремі освітяни-колаборанти досі працюють на своїх посадах. Відповідні звернення отримують в Офісі освітнього омбудсмена.

За його словами, це нова проблема. Вона виникла протягом останнього місяця. При цьому Горбачов заявив, що спілкуватиметься з цього приводу з нардепами.

Що загрожує педагогам-колаборантам

Освітній омбудсмен також розповів, що відповідно до Кримінального кодексу України на освітян-зрадників очікує покарання. Їх можуть ув'язнити та заборонити вчителювати. Проте Горбачов вважає, що норми відповідної статті Кодексу потребують уточнення.

Чи всіх учителів на деокупованих територіях вважатимуть зрадниками

Відповідно до Кримінального кодексу того, хто працює на окупанта, вважатимуть колаборантом. При цьому така людина отримає покарання за свою діяльність. Однак, за словами Горбачова, часто вчителям погрожує окупаційна "влада". Тож вони змушені працювати під примусом, адже бояться за своє життя і життя своїх рідних. Хоча є й такі освітяни, котрі палять вишиванки та допомагають організовувати "референдуми".

Тож освітній омбудсмен переконаний, що стаття № 111 – 1 Кримінального Кодексу потребує уточнення.