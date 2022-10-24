За даними СБУ, зловмисник також збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав Росію здійснити ракетний удар по місту.

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Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до країни-агресорки.

Зрадником виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний телеграм-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини. У СБУ також оприлюднили скриншоти його дописів у телеграмі. Він закликав Росію діяти і бити більш рішуче.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зрадник закликав ворога вдарити по Рівному / Фото СБУ

Росія вдарила по Рівному

Приблизно о 10 ранку Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. У результаті в місті почалися проблеми як зі світлом, так і з водою. Перестали працювати інтернет і частина світлофорів.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль розповів, що станом на 23 жовтня ушкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з ракетними ударами, вже усунули. Проте постачання електроенергії за графіком продовжуватиметься.

Для чого Путіну масовані атаки

З 7 по 18 жовтня окупанти завдали майже 200 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерією по 16 областях України та Києву. Однак залякати українців ракетними обстрілами та новими дронами-камікадзе у Росії не вийшло. Українці лише розлютилися та почали більш активно донатити на ЗСУ.

Журналіст, міжнародний оглядач Олександр Ярощук наголосив, що масові обстріли міст України сьогодні є одним із ключових методів ведення війни кремлівським терористичним режимом. Не маючи змоги отримати перемоги на полі бою, Москва вдається до відверто терористичних методів – обстрілює цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Крім цього, у цих обстрілах є і чисто військове завдання – виявити українську ППО і знищити її. У цьому разі Кремль мав би змогу більш активно використовувати ракетний терор і авіацію.

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