Сайт 24 каналу розбирався, для чого Путін знову влаштовує ракетний терор України та чи будуть продовжуватися такі обстріли у найближчому майбутньому.

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Крилаті ракети і дрони-камікадзе проти мирних українців

З 7 по 18 жовтня окупанти завдали майже 200 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерією по 16 областях України та Києву.

У ДСНС розповіли, що удари завдавали здебільшого по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по житлових будинках. Унаслідок цих останніх масованих обстрілів загинуло понад 70 українців, 240 людей було травмовано, а понад 380 об'єктів – пошкоджено.

Однак залякати українців ракетними обстрілами та новими дронами-камікадзе у Росії не вийшло. Українці лише розлютилися та почали більш активно донатити на ЗСУ.

У британській розвідці кажуть, що росіяни вдалися до нового ракетного терору цивільного населення через невдачі на фронті. ЗСУ ж тим часом продовжують робити свою роботу на кількох напрямках, а росіянам доводиться вигадувати нові "жести доброї волі".

"Оскільки Росія зазнала невдач на полі бою з серпня, вона, швидше за все, отримала більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей", – йдеться у повідомленні.



Росія вже завдала Україні чимало шкоди постійними обстрілами / Defence Express

Крім того, розвідники зазначили, що, імовірно, основною метою цих ударів є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України. Росія ж використовує для ударів по невійськових цілях і мирному населенню крилаті ракети та дрони-камікадзе закуплені в Ірану.

Ракетний терор через провали на фронті

Олександр Ярощук, журналіст, міжнародний оглядач, наголошує, що масові обстріли міст України сьогодні є одним із ключових методів ведення війни кремлівським терористичним режимом. Не маючи змоги отримати перемоги на полі бою, Москва вдається до відверто терористичних методів – обстрілює цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Після поразок на Харківщині, в Лимані й на Херсонщині кремлівське керівництво, якому потрібні успіхи, вирішило, що потрібно створити гарну телевізійну картинку для підтримки морального духу свого електротату.

По суті, одна з цілей цієї серії терактів – дати привід для ейфорії недалеким жителям Росії. Також Кремль пробує завдати шкоди українській енергетичній системі напередодні зими у надії, що це викличе бунт всередині України,

– говорить Ярощук.

Він додає, що Кремль намагається змусити українців покинути свою країну. Крім цього, у цих обстрілах є і чисто військове завдання – виявити українську ППО і знищити її. У цьому разі Кремль мав би змогу більш активно використовувати ракетний терор і авіацію. Вдаючись до обстрілів Кремль показує свою рішучість воювати довго, до власної перемоги, і для цього буде шукати різні способи й методи.

Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, говорить, що у ракетних обстрілів лише одна ціль – Кремль намагається отримати комплексний ефект від ракетного терору.

Тобто перенести війну глибоко в наші тили, залякати українців, показати, що на карті немає жодного безпечного населеного пункту, а ракети разом з дронами можуть долетіти куди завгодно.

Однак вони досі не зрозуміли, що поставили Україну перед екзистенційним вибором й наш больовий поріг тепер нижчий, аніж російський. Цей терор ще більше дратує і згуртовує нас, стимулює знаходити рішення для посилення стійкості енергосистеми й всієї інфраструктури,

– каже Саакян.



Путін хоче продемонструвати власну міць та силу / Getty Images

Теза "вбий українця" як реанімація образу "сильного Путіна"

Він говорить, що ще одна ціль Росії – це продемонструвати Заходу і союзникам України, що Кремль готовий до нового рівня ескалації. На думку Москви, саме це допоможе їм розхитати західну солідарність з Україною й схилити нас до перемовин. Але й у цьому вони прорахувалися, оскільки нам навпаки дають і даватимуть ще більше сучасного озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони. Водночас неможливість переговорів стає не тільки зрозумілою, але й легітимною в очах західних суспільств.

Нарешті щоденні обстріли українських міст мають й внутрішньоросійську політичну проєкцію. Російська пропаганда замість "вбий фашиста" вже просуває тезу "вбий українця". Картинки руйнувань і жертв заходять російській аудиторії і відволікають від подій на фронті. Також вони допомагають на деякий час реанімувати образ "сильного Путіна",

– говорить експерт.

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, каже, що мотивація для масових обстрілів враховує бажання Кремля залякувати українців, підтримувати путінський рейтинг серед ядра його виборців та завдавати шкоди критично важливій інфраструктурі України.

Провідним мотивом є бажання примушення України до переговорів на російських умовах. Існує мотив продемонструвати "російську міць" до проміжних виборів обох палат конгресу США, які мають відбутись 6 листопада, а також показати цю "міць" до саміту "великої двадцятки", який має відбутись 16 листопада в Індонезії,

– пояснив Мартинов.

Путін хоче змусити Україну піти на поступки

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, говорить, що Путін розраховує, що через руйнування інфраструктури, житлових будинків, вбивство мирних громадян, відключення електроенергії та опалення в зимовий період, українці будуть вимагати від своєї влади укласти мирну угоду з Росією на будь-яких умовах.

Також такі удари підвищують його рейтинг. Більшість росіян підтримують війну та ненавидять українців. Кожний удар по житлових будинках, загибель мирних громадян вони сприймають як перемогу Росії. Головна мета Путіна ­­– змусити Україну піти на поступки,

– каже Хмелевський.

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Чи будуть продовжуватися масовані обстріли

Олександр Хмелевський вважає, що удари будуть продовжуватися. Ракети та безпілотники в Росії поки що не закінчуються, а Іран вже анонсував постачання Росії балістичних ракет. Тому дуже важливим є забезпечення України системами ППО. Без них нас чекають великі руйнування і багато жертв.

Поки що Кремлю не вдається досягти жодної поставленої мети. На полі бою у росіян чергові поразки, але для того, аби підтримувати ура-патріотичну картинку, Кремль вдається до обстрілів та терору цивільного населення.

Потрібно розуміти, що атаки із застосуванням дронів і ракет відбуватимуться фактично щотижня, якщо не частіше. Останні повідомлення про придбання в Ірану балістичних ракет свідчать про підготовку нових серій атак на міста та військові об’єкти України. На жаль, зима буде важкою – обстріли стануть буденністю,

– говорить Олександр Ярощук.



Масовані ракетні атаки будуть продовжуватися / Фото Нацполіції

Юрій Шуліпа, правник, політичний експерт, директор Міжнародної спілки "Інститут національної політики", говорить, що агресор призупинить інтенсивність атак по об'єктах критичної інфраструктури України після вичерпання наявної у нього кількості ракет і безпілотних літальних апаратів, або виникнення розуміння марності здійснення атак зважаючи на ефективність роботи систем ППО України.

Щоб змусити агресора припинити ракетні обстріли українських міст, керівництву України необхідно поставити питання перед Пентагоном і західними партнерами про надання Україні ракет середньої дальності, радіусом ураження від 3000 кілометрів і далі для нанесення симетричних відповідей по об'єктах критичної інфраструктури агресора,

– вважає Шуліпа.

Олег Саакян зазначив, що нам слід очікувати регулярних атак. Наразі вони стають ключовим інструментом у цій війні. Росіяни намагатимуться втримати оборону на більшій частині фронту і спробують досягти локальних успіхів на Донеччині.

Вони розуміють, що наразі ми не можемо відбити усі численні ракетні атаки й атаки за допомогою дронів-камікадзе, тому спробують тероризувати українців. Але ми теж не сидимо, склавши руки. Як би Москва не старалася, але вона не зруйнує наш тил і наше бажання завдати їм військової поразки

– підсумував Саакян.

Тож ми бачимо, що Путін намагається підтримати свій образ "сильного лідера" та "сильної Росії", втім, навіть тут він зазнав поразки. Адже українців не вдалося залякати черговими обстрілами, а західні партнери та союзники України лише ухвалюють рішення щодо постачання ще більшої кількості зброї та систем ППО.