Сайт 24 канала разбирался, для чего Путин снова устраивает ракетный террор Украины и будут ли продолжаться обстрелы в ближайшем будущем.

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Крылатые ракеты и дроны-камикадзе против мирных украинцев

С 7 по 18 октября оккупанты нанесли почти 200 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву.

В ГСЧС рассказали, что удары наносили в основном по объектам критической инфраструктуры, в частности, по объектам энергетики и по жилым домам. В результате этих последних массированных обстрелов погибли более 70 украинцев, 240 человек были травмированы, а более 380 объектов – повреждены.

Однако запугать украинцев ракетными обстрелами и новыми камикадзе-дронами у России не получилось. Украинцы только разозлились и начали более активно донатить на ВСУ.

В британской разведке говорят, что россияне прибегли к новому ракетному террору гражданского населения из-за неудач на фронте. ВСУ тем временем продолжают делать свою работу на нескольких направлениях, а россиянам приходится придумывать новые "жесты доброй воли".

"Поскольку Россия терпит неудачи на поле боя с августа, она, скорее всего, получила большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным целям", – говорится в сообщении.



Россия уже нанесла Украине много вреда постоянными обстрелами / Defence Express

Кроме того, разведчики отметили, что, вероятно, основная цель этих ударов – нанести широкомасштабный ущерб энергораспределительной сети Украины. Россия же использует для ударов по невоенным целям и мирному населению крылатые ракеты и дроны-камикадзе, закупленные у Ирана.

Ракетный террор из-за провалов на фронте

Александр Ярощук, журналист, международный обозреватель, отмечает, что массированные обстрелы городов Украины сегодня являются одним из ключевых методов ведения войны кремлевским террористическим режимом. Не имея возможности одержать победы на поле боя, Москва прибегает к откровенно террористическим методам – обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

После поражений на Харьковщине, в Лимане и Херсонской области кремлевское руководство, которому нужны успехи, решило, что нужно создать хорошую телевизионную картинку для поддержания морального духа своего электората.

В сущности, одна из целей этой серии терактов – дать повод для эйфории недалеким жителям России. Также Кремль пытается нанести вред украинской энергетической системе накануне зимы в надежде, что это вызовет бунт внутри Украины,

– говорит Ярощук.

Он добавляет, что Кремль пытается вынудить украинцев покинуть свою страну. Кроме этого, в этих обстрелах есть и чисто военная задача – выявить украинскую ПВО и уничтожить ее. В этом случае Кремль мог бы более активно использовать ракетный террор и авиацию. Прибегая к обстрелам, Кремль показывает свою решимость воевать долго, до собственной победы и для этого будет искать разные способы и методы.

Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы стойкости и сплоченности, говорит, что у ракетных обстрелов одна цель – Кремль пытается получить комплексный эффект от ракетного террора.

То есть перенести войну глубоко в наши тылы, запугать украинцев, показать, что на карте нет ни одного безопасного населённого пункта, а ракеты вместе с дронами могут долететь куда угодно.

Однако они до сих пор не поняли, что поставили Украину перед экзистенциальным выбором, и наш болевой порог теперь ниже российского. Этот террор еще больше раздражает и сплачивает нас, стимулирует находить решения для усиления стойкости энергосистемы и всей инфраструктуры.

– говорит Саакян.



Путин хочет продемонстрировать свою мощь и силу / Getty Images

Тезис "убей украинца" как реанимация образа "сильного Путина"

Он говорит, что еще одна цель России – продемонстрировать Западу и союзникам Украины, что Кремль готов к новому уровню эскалации. По мнению Москвы, именно это поможет им расшатать западную солидарность с Украиной и склонить нас к переговорам. Но и в этом они просчитались, поскольку нам наоборот дают и будут давать еще больше современного вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны. В то же время, невозможность переговоров становится не только понятной, но и легитимной в глазах западных обществ.

Наконец-то ежедневные обстрелы украинских городов имеют и внутрироссийскую политическую проекцию. Российская пропаганда вместо "убий фашиста" уже продвигает тезис "убий украинца". Картинки разрушений и жертв заходят российской аудитории и отвлекают от событий на фронте. Также они помогают на время реанимировать образ "сильного Путина",

– говорит эксперт.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, говорит, что мотивация для массовых обстрелов учитывает желание Кремля запугивать украинцев, поддерживать путинский рейтинг среди ядра его избирателей и наносить ущерб критически важной инфраструктуре Украины.

Ведущим мотивом становится желание принудить Украину к переговорам на российских условиях. Существует мотив продемонстрировать "российскую мощь" до промежуточных выборов обеих палат конгресса США, которые должны состояться 6 ноября, а также показать эту "мощь" до саммита "Большой двадцатки", который пройдет 16 ноября в Индонезии,

– объяснил Мартынов.

Путин хочет заставить Украину пойти на уступки

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что Путин рассчитывает, что из-за разрушения инфраструктуры, жилых домов, убийства мирных граждан, отключения электроэнергии и отопления в зимний период украинцы будут требовать от своей власти заключить мирное соглашение с Россией на любых условиях.

Также такие удары повышают его рейтинг. Большинство россиян поддерживают войну и ненавидят украинцев. Каждый удар по жилым домам, гибель мирных граждан они воспринимают как победу России. Главная цель Путина – заставить Украину пойти на уступки,

– говорит Хмелевский.

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Будут ли продолжаться массированные обстрелы

Александр Хмелевский считает, что удары будут продолжаться. Ракеты и беспилотники в России пока не заканчиваются, а Иран уже анонсировал поставку России баллистических ракет. Поэтому очень важно обеспечение Украины системами ПВО. Без них нас ждут большие разрушения и много жертв.

Пока Кремлю не удается добиться ни одной поставленной цели. На поле боя у россиян очередные поражения, но для того, чтобы поддерживать ура-патриотическую картинку, Кремль прибегает к обстрелам и террору гражданского населения.

Следует понимать, что атаки с применением дронов и ракет будут происходить фактически еженедельно, если не чаще. Последние сообщения о приобретении у Ирана баллистических ракет говорят о подготовке новых серий атак на города и военные объекты Украины. К сожалению, зима будет тяжелой – обстрелы станут обыденностью,

– говорит Александр Ярощук.



Массированные ракетные атаки будут продолжаться

Юрий Шулипа, юрист, политический эксперт, директор Международного союза "Институт национальной политики", говорит, что агрессор приостановит интенсивность атак по объектам критической инфраструктуры Украины после исчерпания имеющегося у него количества ракет и беспилотных летательных аппаратов, или возникновения понимания бесполезности осуществления атак ввиду эффективность работы систем ПВО Украины.

Чтобы заставить агрессора прекратить ракетные обстрелы украинских городов, руководству Украины необходимо поставить вопрос перед Пентагоном и западными партнерами о предоставлении Украине ракет средней дальности, радиусом поражения от 3 000 километров и далее для нанесения симметричных ответов по объектам критической инфраструктуры агрессора.

– считает Шулипа.

Олег Саакян отметил, что нам следует ожидать регулярных атак. Пока они становятся ключевым инструментом в этой войне. Россияне будут пытаться удержать оборону на большей части фронта и попытаются добиться локальных успехов на Донбассе.

Они понимают, что сейчас мы не можем отразить все многочисленные ракетные атаки и атаки с помощью дронов-камикадзе, поэтому попытаются терроризировать украинцев. Но мы тоже не сидим сложа руки. Как бы Москва ни старалась, но она не разрушит наш тыл и наше желание нанести им военное поражение,

– подытожил Саакян.

Поэтому мы видим, что Путин пытается поддержать свой образ "сильного лидера" и "сильной России", впрочем, даже здесь он потерпел поражение. Ведь украинцев не удалось запугать очередными обстрелами, а западные партнеры и союзники Украины только принимают решение по поставке еще большего количества оружия и систем ПВО.