Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни, коли не мали можливості використовувати дрони, не могли настільки загрожувати й навантажувати нашу систему ППО.
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Росіяни атакують Україну дронами й ракетами
Мусієнко зазначив, що росіяни спочатку активно запускають дрони-камікадзе, а пізніше б'ють ракетами навіть не для того, щоб виявляти засоби ППО.
Це для того, аби тримати постійно в напрузі. Й аби система протиповітряної оборони загалом, яка складається і з Повітряних сил України, і з засобів зенітно-ракетних комплексів Сухопутних військ – це ближнього радіусу дії. Тобто для того, аби створювати серйозне навантаження на нашу систему протиповітряної оборони,
– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
До того ж, за його словами, так окупанти використовують ще й методи психологічного впливу, залякування і терору проти цивільного населення.
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Для чого росіяни змінили тактику
Мусієнко зауважив, що на прикладі попередніх днів ми бачимо, що українські захисники збивають приблизно 70 – 80% випущених дронів, а, можливо, й більше. Але ті, що долітають, здатні спричиняти руйнування.
На це розрахований їхній ефект. Вони ж летять роєм і, відповідно, в цьому становлять певні загрози. І до цього додають, звичайно, ще ракети,
– сказав військовий експерт.
Тобто, наголосив він, дрони-камікадзе змінили російську тактику, розбавивши запуски крилатих ракет різних типів. Тож, окупанти можуть запускати дрони з двох напрямків, після цього здійснюватися ще й пуск крилатих ракет або з акваторії Каспійського моря, або "Калібри" з Чорного моря, або з літаків з території Курської, Брянської областей Росії, або навіть із Білорусі.
Відповідно, це створює велике навантаження все ж таки, тому що це з кількох напрямків. Таким чином якась ракета або дрон долітає,
– зазначив Мусієнко.
Він додав, що росіяни, коли не мали можливості використовувати дрони, не могли настільки загрожувати й навантажувати нашу систему ППО. Адже наші зенітники та Повітряні сили вже досить ефективно навчилися збивати засоби, які використовувала Росія.
Що відомо про обстріли України дронами та ракетами
- Росія вранці 17 жовтня вдарила по Києву іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок цієї атаки в Шевченківському районі столиці 5 людей.
- Зранку 18 жовтня російські військові завдали чергового ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.
- Внаслідок ракетного удару окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва загинули 3 людей. У деяких районах міста зникло світло та вода.