Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни, коли не мали можливості використовувати дрони, не могли настільки загрожувати й навантажувати нашу систему ППО.

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Росіяни атакують Україну дронами й ракетами

Мусієнко зазначив, що росіяни спочатку активно запускають дрони-камікадзе, а пізніше б'ють ракетами навіть не для того, щоб виявляти засоби ППО.

Це для того, аби тримати постійно в напрузі. Й аби система протиповітряної оборони загалом, яка складається і з Повітряних сил України, і з засобів зенітно-ракетних комплексів Сухопутних військ – це ближнього радіусу дії. Тобто для того, аби створювати серйозне навантаження на нашу систему протиповітряної оборони,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

До того ж, за його словами, так окупанти використовують ще й методи психологічного впливу, залякування і терору проти цивільного населення.

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Для чого росіяни змінили тактику

Мусієнко зауважив, що на прикладі попередніх днів ми бачимо, що українські захисники збивають приблизно 70 – 80% випущених дронів, а, можливо, й більше. Але ті, що долітають, здатні спричиняти руйнування.

На це розрахований їхній ефект. Вони ж летять роєм і, відповідно, в цьому становлять певні загрози. І до цього додають, звичайно, ще ракети,

– сказав військовий експерт.

Тобто, наголосив він, дрони-камікадзе змінили російську тактику, розбавивши запуски крилатих ракет різних типів. Тож, окупанти можуть запускати дрони з двох напрямків, після цього здійснюватися ще й пуск крилатих ракет або з акваторії Каспійського моря, або "Калібри" з Чорного моря, або з літаків з території Курської, Брянської областей Росії, або навіть із Білорусі.

Відповідно, це створює велике навантаження все ж таки, тому що це з кількох напрямків. Таким чином якась ракета або дрон долітає,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що росіяни, коли не мали можливості використовувати дрони, не могли настільки загрожувати й навантажувати нашу систему ППО. Адже наші зенітники та Повітряні сили вже досить ефективно навчилися збивати засоби, які використовувала Росія.

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