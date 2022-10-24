По данным СБУ, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал Россию осуществить ракетный удар по городу.

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Сотрудники СБУ задержали вражеского соратника в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных стране-агрессору.

Предателем оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный телеграм-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления. В СБУ также обнародовали скриншоты его сообщений в телеграме. Он призывал Россию действовать и бить более решительно.

Сейчас он взят под стражу и уведомлен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Предатель призвал врага ударить по Ровно / Фото СБУ

Россия ударила по Ровно

Примерно в 10 утра Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры. В результате в городе начались проблемы как со светом, так и с водой. Перестали работать интернет и часть светофоров.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал, что по состоянию на 23 октября повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с ракетными ударами, уже устранили. Однако поставка электроэнергии по графику будет продолжаться.

Для чего Путину массированные атаки

С 7 по 18 октября оккупанты нанесли почти 200 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областях Украины и Киеву. Однако запугать украинцев ракетными обстрелами и новыми дронами-камикадзе у России не получилось. Украинцы только разозлились и начали более активно донатить на ВСУ.

Журналист, международный обозреватель Александр Ярощук отметил, что массовые обстрелы городов Украины сегодня являются одним из ключевых методов ведения войны кремлевским террористическим режимом. Не имея возможности одержать победы на поле боя, Москва прибегает к откровенно террористическим методам – обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Кроме этого, в этих обстрелах есть и чисто военная задача – выявить украинскую ПВО и уничтожить ее. В этом случае Кремль мог бы более активно использовать ракетный террор и авиацию.

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