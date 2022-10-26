Обломки вражеской ракеты попали в АЗС, в результате чего около 21:30 там раздался взрыв. Беременная женщина сгорела в стоящем рядом авто, а ее муж попал в больницу.

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Что известно о погибшей

Инна Оданец, которой было 25 лет, получила образование по специальности документоведа и работала в детском развлекательном центре. У нее был любимый муж, вместе с которым они с нетерпением ждали рождения малыша. Однако ракета, выпущенная россиянами, все это разрушила.

Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была беременной… Нелюди. Такое не прощают,

– написал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

У погибшей остались мама, бабушка, муж и сестра, для которых ее гибель стала большой утратой. Как отметила подруга Инны Анастасия, ее близкие не могут поверить в эту трагедию. "Так не должно быть, это боль на всю жизнь", – сказала она.

Муж Инны Максим в результате попадания ракеты с тяжелыми ранениями сейчас находится в больнице. Вы можете помочь ему по реквизитам:

4966 8046 0806 4852 Оданец Наталья Ивановна (мама Инны),

5375 4114 1570 1635 Шлыгина Марина Геннадиевна (мама Максима).

В Офисе Президента отреагировали на обстрел

На вечернюю атаку Днепра отреагировал и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Оккупантов, убивающих гражданских, он назвал трусами и военными неудачниками. Ведь, не имея побед на фронте, они терроризируют мирное население. Другие же россияне в соцсетях призывают "сжигать" украинцев.

Ответственность за это будет максимально жесткой,

– отметил Ермак.

Также отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы ежедневно борются именно с террористами, возмездие которым будет справедливым и неизбежным.

Что известно об атаке на Днепр

Вечером 25 октября в городе объявили о воздушной тревоге. После этого около 21:15 прогремели взрывы, о которых, в частности, сообщил мэр города Борис Филатов. А заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что загорелась автозаправочная станция БРСМ.

Начавшийся на АЗС пожар локализовали за пол часа.

К сожалению, погибших было двое. Кроме Инны Оданец погиб гражданский человек, который на момент взрыва находился на автомойке рядом с АЗС.

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