Об этом свидетельствуют данные Центра национального сопротивления. В частности, поставка оружия Ираном осуществляется с помощью 4-х авиакомпаний.

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Какие авиакомпании транспортируют иранские дроны в Россию

По данным ЦНС, поставки дронов в Россию осуществляют 4 иранские авиакомпании, 3 из которых являются государственными и 1 якобы частной. Речь идет о:

Iran Air – государственная авиакомпания, контролируемая тамошним министерством инфраструктуры;

Mahan Air, основателем которой является "Некоммерческий институт Молала Мовахедина";

Pouya Air – входит в состав Корпуса стражей исламской революции;

Saha Airlines – входит в состав военно-воздушных сил Ирана.

Только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнила 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. Еще один рейс компания совершила в Москву 3 ноября. Следует отметить, что большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76.



Рейс из Тегерана в Москву 3 ноября / Фото Zn.ua

Морские пути предоставления оружия

Для перевозки своих дронов в Россию Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Махачкала или Астрахань. Именно в последнюю в начале ноября должны прибыть 200 разобранных беспилотников из Ирана.

Однако есть еще и черноморский маршрут – россияне вывозят украденное украинское зерно из Севастополя в Тартус в Сирии. В обратном направлении кораблями могут перевозить дроны и комплектующие с сирийской фабрики. Но этот вариант пока не подтвержден.

Кроме того, существует угроза создания дополнительных путей поставки дронов, ведь с мая завод по производству беспилотников функционирует в Таджикистане и есть угроза налаживания производства в Беларуси.

Тем временем Иран не признает предоставление оружия России

Россия ежедневно атакует разные регионы Украины с помощью дронов-камикадзе. Часто враг применяет эти дроны одновременно с ракетами и атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Так, россияне пытаются терроризировать украинцев, ведь на фронте они не могут противостоять Вооруженным Силам Украины.

Однако в то же время Тегеран всячески отрицает факт предоставления России своих дронов, хотя обломки сбитых беспилотников буквально кричат о совсем другом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что МИД официально признает Иран соучастником российской агрессии против нашего государства из-за того, что он поставляет России дроны-камикадзе Shahed-136. Также он внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.

В то же время, спикер МИД Ирана Насер Канани цинично заявил о якобы нейтралитете Ирана относительно войны в Украине. Более того, он заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения" не помогут разрешить кризис в Украине.

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