Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге. Он отметил, что сегодня беспилотники являются неотъемлемым фактором в военных конфликтах.

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Украина тоже использует дроны-камикадзе

Сейчас в войне Украина использует БПЛА ударного типа Bayraktar TB2, а также дроны-камикадзе Switchblade 300, предоставленные Западными партнерами. Теперь же партнеры пообещали передать несколько ударных комплектов БПЛА Switchblade 600.

Это тоже новейший БПЛА, который обладает очень мощными тактико-техническими характеристиками и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине.

– сказал Юрий Игнат.

Также представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что в Украине также есть определенные собственные разработки в области беспилотной авиации, однако о применении их на поле боя говорить рано. Поэтому Украина пока может рассчитывать только на помощь Западных партнеров.

Обратите внимание! Switchblade – это тактический ударный беспилотный авиационный комплекс, разработанный в США. Он предназначен для поражения противника с помощью самоуничтожения.

Беспилотники-камикадзе в России

Также Юрий Игнат рассказал о том, как Россия применяет дроны-камикадзе на фронте и в мирных городах Украины. По его словам, страна-террорист посылает эти БПЛА волнами и преимущественно в ночное время, истощая ПВО Украины. Сбивать же эти дроны ночью можно только огневыми средствами, обладающими радиолокационными системами.

После первого сбивания иранского "Shahed-136" в Украине 13 сентября, защитники Украины только таких дронов сбили более 300. Известно, что Россия заказала их в количестве 2400 штук, но неизвестно, сколько у нее их еще осталось. Впрочем, фиксируется уменьшение количества подобных запусков.

Полный брифинг Юрия Игната: видео

Запуск дронов-камикадзе по Украине: последние новости

26 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала против Украины 400 иранских дронов. Все это – чуть больше чем за месяц.

Несмотря на такой массив, украинские военные успешно их сбивают. Так, британская разведка заявила, что нам удается сбивать до 85% иранских дронов.

Юрий Игнат считает, что только вопрос времени был в том, что Украина сможет так эффективно бороться против враждебных беспилотников.

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