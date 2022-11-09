Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он также добавил, что ночь на 9 ноября в области прошла спокойно.

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ВСУ приземлили вражеский беспилотник

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумской областью,

– сообщил Живицкий.

Глава областной военной администрации эмоционально отметил, что это отличная работа наших военных.

ВСУ сбили вражеский беспилотник / Фото Дмитрия Живицкого

Кроме того, 7 ноября военные 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed. Их россияне на войне против Украины подписывают как Герань-2.

Известно, что тогда украинские военные также вывели дрон-камикадзе из строя стрелковым оружием. Затем он сдетонировал в воздухе.

Россия использует на войне иранские дроны: новые данные

Россия использует в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. Хотя и Тегеран, и Москва это несколько месяцев отрицали.

Уже 5 ноября глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна действительно снабжала дронами Россию.

Однако иранский министр снова цинично соврал, что якобы Иран передал Кремлю ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине, то есть до 24 февраля.

Уже 8 ноября эти слова опровергла наша разведка, предоставив данные о сбитом беспилотнике Mohajer-6. Винт к которому был изготовлен только в феврале 2022 года. А уже после этого дрон собрали и отправили в Украину.

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