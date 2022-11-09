Відповідну інформацію повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він також додав, що ніч проти 9 листопада в області минула спокійно.

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ЗСУ приземлили ворожий безпілотник

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник. Збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумщиною,

– повідомив Живицький.

Глава обласної військової адміністрації емоційно зазначив, що це прекрасна робота наших військових.

ЗСУ збили ворожий безпілотник / Фото Дмитра Живицького

Окрім того, 7 листопада військові 28 окремої механізованої бригади знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed. Їх росіяни на війні проти України підписують як "Герань-2".

Відомо, що тоді українські військові також вивели дрон-камікадзе з ладу стрілецькою зброєю. Потім він здетонував у повітрі.

Росія використовує на війні іранські дрони: нові дані

Росія використовує у війні проти України іранські дрони-камікадзе. Хоч і Тегеран, і Москва це декілька місяців заперечували.

Вже 5 листопада очільник МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна справді постачала дрони Росії.

Проте, іранський міністр знову цинічно збрехав, що нібито Іран передав Кремлю обмежену кількість безпілотників за декілька місяців до війни в Україні, тобто до 24 лютого.

Вже 8 листопада ці слова спростувала наша розвідка, надавши дані про збитий безпілотник Mohajer-6. Гвинт до якого виготовили тільки в лютому 2022 року. А вже після цього дрон склали та відправили в Україну.

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