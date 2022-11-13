Про що змовилися Росія з Іраном
Схоже, головна задача дронів-камікадзе та балістичних ракет від Ірану – це насправді зекономити Кремлю ресурси для продовження виробництва крилатих ракет морського чи повітряного базування. Бо що стосується ударних характеристик цих виробів іранського виробництва, там починаються уже свої нюанси.
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Так, іранці наче як збираються постачати росіянам нові "мопеди, що літають", типів Arash-1 та Arash-2. Але вони загалом подібні до "Шахедів", тому й збиватимуть їх так само.
Із повідомлень СБУ та ГУР Міноборони України випливає, що Росія отримає від Ірану все-таки ракети типів Fateh-110 та Zolfaghar, із дальністю стрільби 300 кілометрів та 700 кілометрів відповідно.
Сильна сторона цих ракет – іранські конструктори "схрестили" систему управління від Р-17 та від зенітної С-75. Слабка сторона іранських балістичних ракет – навіть з "ноу-хау" щодо системи управління їх надійність лишається вкрай низькою, на рівні рашистської Х-22.
Куди летітимуть іранські ракети
Для ілюстрації. Найбільш масовий відомий випадок масованого застосування іранських балістичних ракет – це удар по базі ВПС США "Айн-аль-Асад" в Іраку, в січні 2020 року, який відбувся як помста за ліквідацію генерала Сулеймані.
Тоді іранці випустили 15 ракет, із яких до цілі долетіло лише 10 ракет, а вибухнуло всього 5. І це при тому, що американці там не мали чим збивати ці іранські балістичні ракети. А кругове ймовірне відхилення було явно більшим за 500 метрів.
З такою "точністю" влучання найбільш імовірно, що рашисти битимуть іранськими балістичними ракетами саме по великих містах. Для прикриття яких вистачить і західних комплексів типів IRIS-T SLM та SAMP/T, котрі мають опцію боротьби з балістичними цілями.
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Відповідно, поставки балістичних ракет з Ірану (які б вони не були недосконалі) допоможуть Росії в чомусь зекономити ресурси та зосередитись на відновленні саме запасу крилатих ракет. Бо під час недавніх обстрілів Києва росіяни були вимушені пустити в хід навіть Х-101, виготовлені уже в другому кварталі 2022 року. Уже із "недоторканного запасу", очевидно.
Кривавий бартер
Що могла виміняти Росія на поставки з Ірану дронів та ракет? Зазвичай коментатори говорять про глобальні речі в стилі "допомоги в ядерній програмі". Але ж тут ціна питання може виявитись більш прозаїчнішою. Схоже, РФ в обмін на "мопеди, що літають", та ракети виміняла в Ірану свій геополітичний відступ з Кавказу та Каспійського регіону.
Бо останній рік роль "захисника" Вірменії у конфлікті з Азербайджаном раптом почав виконувати саме Іран зі своїм КВІРом, а не Росія зі своїм "в'ялим" ОДКБ, як це було досі.
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У Каспійському регіоні є проблема, що тамтешні держави досі не провели делімітацію шельфу Каспійського моря. З літа 2021 року Росія вела там справу зі звичної позиції сили і навіть сформувала для цього при Каспійській флотилії бригаду морської піхоти. Але от незадача – ця бригада морської піхоти рашистів з Каспію самоутилізувалась під час облоги Маріуполя у квітні – травні 2022 року. І тепер в Кремля своїх "м'язів" в регіоні Каспійського моря нема.
Обмін на ядерні технології швидше за все піде тоді, коли положення Кремля стане ще більш відчайдушним і армії РФ різко знадобляться Т-72S "Шилдан", які виготовлялись в іранському Доруді за російською ліцензією, та інша бронетехніка, яка може знадобитись рашистам для ведення війни проти України. Такі справи.
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