Історичні "близнюки"

Тайванці не стримували свого захвату і вдячності українцям за сміливість, хоробрість, і високий професіоналізм, який наша армія і наш народ демонструють собі й усьому світові вже протягом понад вісьмох місяців восьмирічної війни.

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Не тільки солідарність, але й потенціал політичної та економічної співпраці робить тайванців ближчими до України, ніж географія.

Тайвань, або Китайська Республіка, місяць тому відсвяткував 111-й Національний день. При цьому незалежність і суверенітет Тайваню досі залишаються невизначеним у світі. Після Другої світової війни комуністична Китайська народна республіка зайняла місце Китайської Республіки в ООН та інших міжнародних організаціях як правонаступниця республіки після громадянської війни, а правління Китайської Республіки було вимушене залишити материк і переміститись на острів. До сьогодні Китай вважає Тайвань частиною своєї території та сферою впливу.

Саме комуністичний досвід, придушена демократія, великий агресивний майже тоталітарний сусід, пропаганда та дезінформація, а також погрози війни – неповний перелік того, у чому Тайвань бачить свою схожість з Україною і тому дуже сильно співпереживає та допомагає нам.

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8 тисяч кілометрів – не перепона

24 лютого тайванці побачили потенційний розвиток подій для себе, тому одразу ж почали збирати гроші та гуманітарну допомогу. Острів з населенням у 23,5 мільйони людей зібрав 33 мільйони доларів США, що становить майже 1,5 мільйона доларів США на людину. Це вражає.

Тайванці також зібрали 650 тонн гуманітарної допомоги, яка складається з різних предметів першої необхідності. Цю допомогу вони направляли через наших сусідів – Польщу, Чехію, Словаччину, країни Балтії.

Солідарність з Україною для тайванців не мала перешкод. Ані відсутність офіційних двосторонніх відносин, ані відстань у 8000 кілометрів не стали на заваді Тайваню підтримати Україну. Лише наприкінці жовтня цього року українські депутати вперше відвідали столицю Тайваню з офіційним візитом в межах групи дружби.

Нові мости

Тайвань відкритий і зацікавлений у тіснішій співпраці з Україною та розвитку наших двосторонніх відносин на політичному й економічному рівнях. Сьогодні острів – один з найпотужніших центрів виробництва напівпровідників та чіпів у світі, від яких залежить автопром, виробництво електронних гаджетів, а також дронів, зброї і багато чого іншого. Їхня експертиза в технологіях та електроніці, а також маленька територія та невелике населення підштовхують Тайвань до пошуку партнерств на різних континентах.