Цай Інвень в інтерв'ю The Atlantic поскаржилася на можливе вторгнення Китаю. Вона порівняла становище Тайваню із ситуацією в Україні.

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Інвень попереджає про серйозну небезпеку для острова

Вона зазначила, що Сі Цзіньпін може зробити те ж саме, що і Владімір Путін – зазіхнути на чужу територію. Президентка Тайваню наголосила, що вторгнення КНР може статися вже найближчим часом, і це не просто слова.

Це правда, що саме так може статися з нами. Тому нам необхідно бути до цього готовими. Є реальна загроза і це не роздмухування галасу,

– наголосила Інвень.

Також президентка вказала на різницю оборонних бюджетів КНР та Тайваню. І розповіла про зміни оборонних пріоритетів острова. За її словами, жителі острова не намагаються втекти, вони прагнуть залишитися та готові захищати свій дім.

Тим часом Сі Цзіньпін 8 листопада проінспектував Об'єднаний оперативний центр Вищої військової ради та доручив армії підвищити боєздатність.

Світ переживає фундаментальні зміни, яких не було протягом століття, а китайська армія має реалізувати бачення партії та зміцнитися для нової ери,

– заявив Сі.

Тайвань заявив про наближення кораблів та літаків КНР

Нагадаємо, що 8 листопада тайванські військові повідомили, що зафіксували наближення до острова двох десятків китайських військових літаків та чотирьох кораблів.

Міністерство оборони зазначило, що було виявлено 21 літак Народно-визвольної армії Китаю та 4 судна Військово-морського флоту.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Щойно вона прилетіла на Тайвань, як Китай оголосив про військові навчання навколо острова.

Довідково. Китай вважає своєю територією остів Тайвань, а також називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.

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