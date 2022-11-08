Про наближення кораблів та літаків КНР у Тайвані повідомили 8 листопада.

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КНР направила десятки літаків до острова

Сьогодні, 8 листопада 2022 року, було виявлено 21 літак Народно-визвольної армії Китаю та 4 судна Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю навколо нашого регіону,

– йдеться у повідомленні.

Збройні сили Тайваню повідомили, що спостерігали за рухом китайських військових сил. Там зазначають, що збройні сили Китайської Республіки спостерігали за ситуацією та реагували на ці дії за допомогою літаків у CAP, військово-морських суден і ракетні комплекси наземного базування.

Що відомо про конфлікт між Китаєм та Тайванем: головне

Китай вважає своєю територією остів Тайвань, а також називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.

Сі Цзіньпін заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ. Проте Китай не відмовляється застосувати силу.

23 жовтня на з’їзді Комуністичної партії Китаю було оголошено про переобрання Сі Цзіньпіна генеральним секретарем на третій термін. Китайський лідер озвучив дуже важливу промову, де підбив результати своєї роботи за останні 5 років та окреслив план на майбутнє п'ятиріччя.

Єдиний союзник Тайваню – США. Україна встановила дипломатичні стосунки з КНР, що виключає визнання Тайваню.

Як Тайваню допомагають США

Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. Це трапилося після агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

Речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенгуй, заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".

За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.

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