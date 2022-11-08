О приближении кораблей и самолетов КНР в Тайване сообщили 8 ноября.

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КНР направила десятки самолетов на остров

Сегодня, 8 ноября 2022 года, был обнаружен 21 самолет Народно-освободительной армии Китая и 4 судна Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая вокруг нашего региона,

– говорится в сообщении.

Вооруженные силы Тайваня сообщили, что наблюдали движение китайских военных сил. Отмечают, что вооруженные силы Китайской Республики наблюдали за ситуацией и реагировали на эти действия с помощью самолетов в CAP, военно-морских судов и ракетных комплексов наземного базирования.

Что известно о конфликте между Китаем и Тайванем: главное

Китай считает своей территорией остов Тайвань, а также называет отколовшейся провинцией, а не независимым государством. На протяжении десятилетий Пекин стремился изолировать Тайбэй на мировой арене, в частности оттеснял его дипломатических союзников и блокировал вступление острова в международные организации.

Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.

23 октября на съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем на третий срок. Китайский лидер озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.

Единственный союзник Тайваня – США. Украина установила дипломатические отношения с КНР, которая исключает признание Тайваня.

Как Тайваню помогают США

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.

Спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенгуй заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе".

По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая возле берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.

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