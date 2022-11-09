Козирі, яких немає в інших

Власне цим займаються і західні медіа, і представники країн НАТО, та і політики в різних державах. Оскільки це – ключова роль в системі Північноатлантичного альянсу. Не стільки через те, що секретар щось вирішує глобально, але принаймні це людина, яка консолідує зусилля, яка шукає точки дотику і компроміс між різними країнами і є таким найважливішим дипломатом в сфері світової оборони.

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Тому це – критично важлива ситуація, тим більше, що можуть бути не найкращі варіанти для України. А от Христя Фріланд дуже цікавий політик, дуже цікава взагалі життєва історія в людини, яка хоч і є канадійкою за паспортом і прожила все своє життя в Канаді, проте етнічно є українокою. Сама себе називає українкою.

Серед таких переваг її – те, що, по-перше, вона знає англійську, французьку, італійську, українську, російську мови. Тобто це людина, яка зможе комунікувати тією мовою, якою спілкується більшість країн-членів НАТО, що є величезною перевагою щонайменше з технічного погляду.

По-друге, це жінка, яка надзвичайно добре знається на пролематиці України, яка до призначення на політичні посади в Канаді була і журналісткою, і працювала в Україні, і насправді працювала в Росії певний час. Тобто вона глибинно розуміється на ментальності, на проблематиці й на контексті, в якому живе Україна. Тому кращого кандидата з позиції обізнаності на нашій проблематиці годі й шукати.

Ну і третє – в Христі Фріланд є величезний досвід роботи на високих політичних посадах. І маю сказати, що бути віце-прем'єр-міністеркою Канади, бути фактично другою за впливовістю людиною у просто величезній державі, такій, як Канада (це друга людина після Джастіна Трюдо), – це дорогого коштує. Зважаючи на те, що в Канаді є вилезна кількість інших політиків, які надзвичайно професійні, харизматичні й могли би з легкістю, можливо, займатися подібною діяльністю і функціями, які реалізує Христя, але Джастін обрав саме її. І він в ній бачить дуже перспективну політикиню, яка має всі шанси потім отримати лідерство в Ліберальній партії.

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Чому канадійці не в захваті

Цікаво, що українська діаспора в Канаді з обережністю ставиться до можливості призначення Фріланд керівницею НАТО. Вони побоюються і так мляво до цього ставляться через те, що бачать її майбутнім лідером Ліберальної партії й, імовірно, наступною прем'єр-міністеркою Канади. Можливо не наступною, а наступною прем'єркою від Ліберальної партії – я би ось так сказав. І на неї покладають величезні надії, тому що вона здатна забезпечувати результат проукраїнський також у Канаді. І ніколи ще українка чи українець не очолювали уряд іншої держави. Тому там така обережність.

До речі, така ж сама обережність – і від самої Фріланд. Її секретар в уряді заявив, що вона знає про те, що її кандидатура розглядається, однак Христя зосереджена на тому, аби працювати на канадійське суспільство і допомагати йому. Тому вона зараз зробила невеличкий крок назад задля того, аби не нашкодити, можливо, подальшим обговоренням кандидатур, і її в тому числі. Тому що все-таки до призначення ще залишається трохи часу.

Ну і, по-друге, це мабуть свідчить про те, що вона дійсно зорієнтована на своїх функціях як віце-прем'єрки, як міністерки фінансів – тобто дуже ключових посад у канадійському суспільстві. Тому вона не спішить з якимись висновками.

Історичний шанс для двох країн

Але я думаю і я впевнений, що для Канади це було би також величезним досягненням, оскільки ніколи канадійці ще не очолювали НАТО, а це – суперпотужна інституція на міжнародній арені, яка і геополітичний вплив має, і дипломатичний. І це було би вигідно для офіційної Оттави – для того, аби посилювати свої позиції на міжнародній арені.

Тому ми би мали сподіватися на те, щоби все ж таки розгорталися події на користь саме Христі, адже після цього вона, вочевидь, стане головним лобістом вступу України до НАТО. І я впевнений, що маючи таке коріння, маючи знання контексу, вона буде цьому сприяти, і це, можливо, пришвидшить наше приєднання до Північноатлантичного альянсу.

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