Людям напоминают, что во время воздушных тревог необходимо находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.

Заметьте В Воздушных силах объяснили, почему тревоги есть всегда, когда взлетает МиГ-31

По состоянию на 22:57 уведомляли об угрозе жителей:

Полтавской области (отбой в 23:12);

Харьковской области (отбой в 23:01);

Днепропетровской области (отбой в 23:13);

Луганской оласти;

Донецкой области (отбой в 23:13).

В Харькове прогремели взрывы

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена в 22:39. Уже в 22:40 появились первые сообщения о взрывах в Харькове.

По предварительным данным, город был обстрелян ракетами С-300. Их российские оккупанты запустили из Белгорода.

В сети показали кадры предполагаемого запуска ракет: смотрите видео

Официальных сообщений о прилетах по Харькову пока не было.

Воздушные силы назвали дату, когда Россия может нанести массированный ракетный удар

Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил ВСУ – рассказал, что сейчас Россия ждет, когда их предприятия изготовят определенное количество "Искандеров" и "Калибров". Следующий массированный ракетный удар страна-оккупант может нанести уже 15 – 16 ноября (когда на Бали будет проходить саммит G20).

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Заметьте – когда Россия может усилить атаки: смотрите видео