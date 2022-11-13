Людям нагадують, що під час повітряних тривог необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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Станом на 22:57 сповіщали про загрозу жителів:

Полтавської області (відбій 23:12);

Харківської області (відбій о 23:01);

Дніпропетровської області (відбій о 23:13);

Луганської області;

Донецької області (відбій о 23:13).

У Харкові пролунали вибухи

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 22:39. Вже о 22:40 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Харкові.

За попередніми даними, місто обстріляли ракетами С-300. Їх російські окупанти запустили з Бєлгорода.

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Офіційних повідомлень про прильоти по Харкову наразі не було.

Повітряні сили назвали дату, коли Росія може завдати масований ракетний удар

Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – розповів, що наразі Росія чекає, коли їхні підприємства виготовлять певну кількість "Іскандерів" та "Калібрів". Наступний масований ракетний удар країна-окупантка може завдати вже 15 – 16 листопада (коли на Балі відбуватиметься саміт G20).

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

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