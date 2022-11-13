Людям нагадують, що під час повітряних тривог необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.
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Станом на 22:57 сповіщали про загрозу жителів:
- Полтавської області (відбій 23:12);
- Харківської області (відбій о 23:01);
- Дніпропетровської області (відбій о 23:13);
- Луганської області;
- Донецької області (відбій о 23:13).
У Харкові пролунали вибухи
Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 22:39. Вже о 22:40 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Харкові.
За попередніми даними, місто обстріляли ракетами С-300. Їх російські окупанти запустили з Бєлгорода.
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Офіційних повідомлень про прильоти по Харкову наразі не було.
Повітряні сили назвали дату, коли Росія може завдати масований ракетний удар
Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – розповів, що наразі Росія чекає, коли їхні підприємства виготовлять певну кількість "Іскандерів" та "Калібрів". Наступний масований ракетний удар країна-окупантка може завдати вже 15 – 16 листопада (коли на Балі відбуватиметься саміт G20).
Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
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