Ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части было уничтожено с юго-восточного направления. Ее обломки найдены в районе Борисполя.
Узнайте больше Россия массированно атаковала Украину ракетами 26 января: все, что известно
Обломки ракеты нашли в районе Борисполя
Это уже не менее четвертый случай, когда враг применил такой вид крылатой ракеты для отвлечения сил ПВО.
В первый раз о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда сообщалось еще 17 ноября 2022 года. Эту информацию 1 декабря подтвердили в Минобороны Украины.
В Минобороны сообщили, что Россия использует Х-55 с имитаторами именно с целью отвлечения сил ПВО.
Россия маскирует свои ракеты
Несколько источников Defense Express сообщают, что россияне начали маскировать свои ракеты Х-101. Оккупанты зачищают серийные номера на корпусе ракеты для того, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления.
Дело в том, что серийный номер содержит информацию о году, квартале, партии и порядковом номере ракеты в партии. Это позволяло оценить темпы и порядок использования этих ракет.
В то же время и без маскировки известно, что россияне начали применять Х-101, произведенные в последних кварталах 2022 года. Следовательно, маскировка ракет скорее может помешать только быстрой идентификации обломков.
Что известно о массированной атаке 26 января
- Утром 26 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 55 ракет, из которых наши воины сбили 47
- Прилеты зафиксировали в Киеве и области, Винницкой и Одесской областях. В Киевской области оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, жилые и частные дома. Также поврежден энергетический объект. В Одесской области россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Пресофицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что из-за массированной атаки России погибли по меньшей мере 11 человек. Сообщалось об одном погибшем в Киеве.