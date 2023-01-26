Об этом сообщил глава области полиции Андрей Небитов. Он отметил, что это очередные доказательства преступлений армии России и отличные результаты работы сил ПВО.
Внимание Массированная ракетная атака 26 января: погибли 11 человек
Х-55 – именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских граждан,
– написал Небитов
По его словам, полицейские осматривают место происшествия.
Что известно о ракете Х-55Это крылатые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. В них вместо штатной специальной боевой части установлен имитатор. Х-55 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Россия атаковала Киев и область 26 января: главное
- 26 января российские оккупанты выпустили по столице около 20 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили их все. Обломки вражеских ракет были обнаружены на территории нескольких районов области.
- В Киевской области враг повредил объекты гражданской инфраструктуры, а также частные и жилые дома.
- Кроме того, на территории Киевской области есть попадание в энергетический объект.