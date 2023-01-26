Про це повідомив очільник області поліції Андрій Нєбитов. Він зауважив, що це чергові докази злочинів армії Росії і відмінні результати роботи сил ППО.

Увага Масована ракетна атака 26 січня: загинули 11 людей

Х-55 – саме цією ракетою росіяни намагаються знищити українські міста і цивільних громадян,

– написав Нєбитов

За його словами, поліцейські оглядають місце події.

Що відомо про ракету Х-55 Це крилаті ракети призначені для завдання ядерних ударів. У них замість штатної спеціальної бойової частини встановлений імітатор. Х-55 здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості.

Росія атакувала Київ та область 26 січня: головне

26 січня російські окупанти випустили по столиці близько 20 ракет. Сили протиповітряної оборони збили їх усі. Уламки ворожих ракет були виявлені на території кількох районів області.

На Київщині ворог пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури, а також приватні та житлові будинки.

Крім того, на території Київської області є влучання в енергетичний об'єкт.

Зверніть увагу! Сьогодні Росія здійснила 12 масований ракетний удар по Україні. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих, ще 11 людей – отримали поранення.