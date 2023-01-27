Об этом в эфире 24 Канала сообщил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, Владимир Путин таким образом показал свою ярость и отчаяние от понимания, что все идет к концу.
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"Это реакция на танки и на новый "Раммштайн", на котором будет еще и авиация. Танки, плюс авиация, плюс ракеты – это все, что дает Запад украинским войскам. И это будущее неизбежное поражение. Реакция и конвульсии – это две стороны одной" и того же события", – заявил журналист.
По его мнению, весь цивилизованный мир объединился для того, чтобы не просто разрушить путинский режим, а российское государство, которое оказалось нереформируемым и токсичным.
Это не значит, что для этого нужно уничтожить всех россиян. Но России в том виде, в каком она сейчас существует, не будет. И вот эта истерика умирающего режима будет проявляться,
– считает Яковенко.
Путин не будет сдаваться
Оппозиционный журналист уверен, что наивно было бы считать, что Путин, понимая свое поражение, выступит по телевизору и скажет: "Ну ладно, уважаемые россияне, я вот тут ошибся, напал на Украину, убил сотни тысяч людей в соседней и своей стране, поэтому я пойду собирать чемодан, поеду в Гаагу".
"Будет попытка использовать абсолютно все средства для того, чтобы попытаться затянуть войну и как-то переломить ее ход. Переломить не получится, а затянуть – это очень опасно", – отметил Игорь Яковенко.
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Затягивание войны опасно
Он считает, что затягивание войны до 2024 года опасно, поскольку в США и Украине запланированы выборы. А заниматься одновременно войной и выборами – это, по мнению журналиста, то же, как, едя на мотоцикле, одновременно пытаться приготовить на яичницу.
Все нормальные люди понимают, что войну следует заканчивать в этом году. Шанс Путина – затянуть войну,
– объяснил журналист.
По мнению Яковенко, Путин будет пытаться убить как можно больше украинцев и абсолютно не пожалеет россиян. Он положит неизмеримое количество россиян даже не на алтарь победы, а на алтарь затягивания войны.
"Единственный возможный способ сократить жертвы – это ускорение военной помощи. Запад это понял и последует ускоренное завершение войны. После чего война империалистическая скорее всего перерастет в мафиозную", – предположил журналист.
Игорь Яковенко объяснил это тем, что война переместится в глубь России. Она уже не будет затрагивать Украину, которая будет заниматься своими делами, а в стране-агрессорке произойдет смута.
Массированные ракетные обстрелы Украины
- Политтехнолог Михаил Шейтельман наоборот считает, что обстрел Украины 26 января является запланированной атакой, а не истерикой. Ракетные обстрелы захватчики планируют заранее, поэтому вряд ли после объявления о передаче танков россияне получили дроны, зарядили самолеты и начали цинично атаковать Украину.
- Журналист и политический деятель Денис Казанский выразил мнение, что даже в самой России не могут объяснить, для чего продолжаются эти террористические удары по Украине, которые превратились в бессмысленный ритуал. О тотальном блекауте и погружении Украины в каменный век перестали писать даже самые махровые пропагандисты.
- На подлете к Киеву 26 января была сбита ракета Х-55 с имитатором ядерной боевой части. В Минобороны сообщили, что Россия использует ракеты с имитаторами с целью отвлечения сил ПВО.