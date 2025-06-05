Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Как предотвратить удары по учебным центрам

Александр Пивненко объяснил, что военные еженедельно получают распоряжение главнокомандующего по сосредоточению и сохранению личного состава.

На основе этого документа командование разрабатывает дополнительные инструкции и алгоритмы действий, в частности устанавливает громкоговорители, усиливает контроль за действиями военных и внедряет видеонаблюдение на стрельбищах.

Я уже устанавливаю камеры на каждом минимальном стрельбище военном, чтобы контролировать ситуацию. Потому что есть люди, которые просто заигрались: не было прилетов – и они решили, что уже ничего не будет. Тревога – да и пусть себе будет,

– рассказал командующий НГУ.

В случае нарушений проводятся служебные расследования. По их результатам виновных лишают званий, отстраняют от должностей и ограничивают в службе.

По словам Пивненко, материалы также передают в правоохранительные органы для правовой квалификации и возможного открытия уголовных производств.

Я постоянно общаюсь с родными: родные без вести пропавших, родные пленных, родные погибших... И все задают постоянно мне вопросы, поэтому я не буду относиться уважительно к тем людям, которые просто нарушают мои же распоряжения,

– подчеркнул Александр Пивненко.

Несмотря на российские ракетные удары, полностью перенести учебные центры под землю физически невозможно.

Подготовку танкистов тоже под землю убрать, или что? А подготовку БпЛА?

– лаконично ответил военный.

В то же время под землю действительно можно перенести отдельные тиры – и такая практика уже применяется.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

Напомним, 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области. К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие.