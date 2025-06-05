Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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Как Силы обороны должны реагировать на новое наступление России

Александр Пивненко отметил, что сейчас Украина должна стоять в серьезной обороне, и время от времени действовать на тактическом уровне, на тех направлениях, где это получается. Он отметил, что такие направления существуют.

Мы можем там забрать определенное село, пройти там, пройти там. Но я считаю, что не нужно постоянно на этом акцентировать. Потому что это – потеря людей. Ну, заберем мы 100 километров против 2 километров – это что-то изменит глобально? Нет. Потеряем больше людей,

– объяснил свою позицию командующий.

Пивненко считает, что Силам обороны нужно сделать "килзону", например, в 10 километров, чтобы противник просто не мог туда зайти. Чтобы каждый, кто попадал туда гарантированно становился "двухсотым".

"Насытить подразделения настолько, что просто уже противник только заходит в десятикилометровый район – и все, он уничтожается. Тогда сам смысл войнызмінюється", – додав він.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

Після цього, як зауважив Півненко, потрібно нарощувати сили. На думку командувача Нацгвардії, настане час – і Україна забере свої землі.

Бригадний генерал вважає, що далі ми підемо за ізраїльським сценарієм, тобто мілітаризоване суспільство, підготовлене до воєнних дій. На його думку, це є єдиним захистом від подальшого впливу росіян на нашій території. Адже противник ніколи не відмовиться від своїх планів на Україну.