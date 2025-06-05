Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Як Сили оборони повинні реагувати на новий наступ Росії

Олександр Півненко зазначив, що наразі Україні має стояти в серйозній обороні, і час від часу діяти на тактичному рівні, на тих напрямках, де це виходить. Він наголосив, що такі напрямки існують.

Ми можемо там забрати певне село, пройти там, пройти там. Але я вважаю, що не потрібно постійно на цьому акцентувати. Тому що це – втрата людей. Ну, заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів – це щось змінить глобально? Ні. Втратимо більше людей,

– пояснив свою позицію командувач.

Півненко вважає, що Силам оборони потрібно зробити "кілзону", наприклад, у 10 кілометрів, аби противник просто не міг туди зайти. Аби кожен, хто потрапляв туди гарантовано ставав "двохсотим".

"Наситити підрозділи настільки, що просто вже противник тільки заходить в десятикілометровий район – і все, він знищується. Тоді сам сенс війни змінюється", – додав він.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

Після цього, як зауважив Півненко, потрібно нарощувати сили. На думку командувача Нацгвардії, настане час – і Україна забере свої землі.

Бригадний генерал вважає, що далі ми підемо за ізраїльським сценарієм, тобто мілітаризоване суспільство, підготовлене до воєнних дій. На його думку, це є єдиним захистом від подальшого впливу росіян на нашій території. Адже противник ніколи не відмовиться від своїх планів на Україну.