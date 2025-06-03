Сообщает 24 Канал со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк.

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Как происходила зачистка ротного опорного пункта россиян

Украинские штурмовики уничтожили ротный опорный пункт российских войск на Курщине, который прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне. По словам военных, там были обустроены блиндажи, ходовые и огневые точки.

В течение нескольких дней позиции врага обстреливала украинская артиллерия и FPV-дроны. Далее в бой пошла пехота.

Зачистка ротного опорного пункта россиян: смотрите видео

На обнародованном видео видно, как штурмовики бригады забрасывают укрепления врага гранатами, взрывчаткой и даже противотанковыми минами, уничтожая остатки обороны.

"Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь – сплошная воронка и вражеские тела в земле", – отмечают военные.

Напомним, что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг держит на Курщине свои лучшие части, которые планировал привлечь для атаки на восток Украины. Он добавил, что Силы обороны наносят значительные потери оккупационным войскам на Курском направлении.