Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Ситуация на Курщине

На Курском направлении продолжается операция наших сил. Противник держит там свои лучшие части, которые планировал задействовать на Востоке.

Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы,

– отмечает главнокомандующий ВСУ.

В то же время враг имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

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К слову, Сырский рассказал о потерях врага в период с 1 по 31 мая. Он отметил, что Силы обороны максимально уничтожают врага еще на подходе к нашим позициям. Активно работает артиллерия, авиация и беспилотные системы. Поэтому, за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.