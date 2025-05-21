Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что Зеленский заявил о потерях военных России

Украинский лидер объяснил, что благодаря действиям в Курской и Белгородской областях происходит активная защита Харьковской и Сумской областей.

С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более чем 63 тысячи убитыми и ранеными только там, в Курской области,

– объяснил президент Украины.

По его словам, Вооруженным Силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. "Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши общины", – отметил Зеленский.

Он вспомнил подготовку к обмену пленными. "Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", – объяснил Владимир Зеленский.