В частности, там есть прилеты в Рыльске и Льгове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Какие последствия атаки на Россию

По данным российских СМИ, после прилетов начались пожары. Кроме этого, некоторые каналы пишут, что в Рыльске якобы был прилет по пункту дислокации российских военных. Однако никаких подтверждений по этому поводу пока нет.

Тогда как во Льгове могло прилететь по складу топлива или БК. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что там пожар охватил несколько километров.