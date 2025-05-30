Военный аналитик Ян Матвеев в эфире 24 Канала заметил, что Украина выбрала целенаправленную стратегию – ослабления вражеских беспилотных мощностей. К слову, взрывы также раздавались в бухте Владивостока утром 30 мая.

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В России остановится производство из-за ударов дронами

В сети появились кадры последствий удара по заводу "Кронштадт". Это очень чувствительная цель для российских военных, ведь именно здесь разрабатывают и производят беспилотники, в частности "Орион" – большой ударно-разведывательный дрон. Хотя эта модель не является массовой или слишком популярной, она считается примером передовых технологий.

По словам военного аналитика, повреждения производственной и научно-технической базы наносит серьезный ущерб. На крыше одного из корпусов завода зафиксированы многочисленные пробоины. Это значительно тормозит российские исследования и разработки. Что интересно, завод расположен вблизи Москвы, однако россияне не смогли его защитить.

Рядом также находится проектно-конструкторское бюро "Радуга", специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет. Оно расположено в городе Дубна. Несмотря на все усилия российской противовоздушной обороны, дроны смогли добраться и туда.

Прослеживается четкая тенденция ударов по беспилотникам – как больших дронах, так и производственных мощностях для изготовления их компонентов. Это чрезвычайно важно,

– подчеркнул Ян Матвеев.

Нарушение производства может иметь серьезный эффект. Например, россияне планируют выпускать до 500 дронов "Шахед" в сутки. Если завод простоит даже несколько дней, это означает, что сотни дронов не будут изготовлены.

Уже сейчас Россия производит примерно 100 беспилотников. Поэтому каждый день простоя – это минус 100 дронов, которые могли бы атаковать Украину, но не смогут этого сделать. Речь идет не только о самом заводе: если из-за повреждения не будет поставки микросхем, антенн или других компонентов – это также влияет на производство.

Итак, выбранные Украиной цели четко свидетельствуют о системной работе против российских беспилотных технологий.

Как отметил Роман Свитан, порт Владивосток, где недавно прогремели взрывы, является одним из ключевых транзитных пунктов для поставки военной техники из Северной Кореи и особенно из Китая.