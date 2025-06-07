Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Росіян ліквідували просто на кордоні з Україною

Противник намагався штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. 6 рейнджерів ССО здійснили наліт на російську групу та запропонували їм здатися. Українці гарантували збереження життя, медичну допомогу, їжу та воду.

Втім, окупанти відмовилися.

Рейнджери розпочали спеціальні дії та завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон,

– повідомили бійці.

Знищення росіян на кордоні Сумщини та Курщини: дивіться відео від ССО

Таким чином, оператори 6 полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу противника на Курському напрямку просто біля державного кордону України.

Яка ситуація на Сумщині

Відповідно до даних Deep State, ворог захопив Кіндратівку та Олексіївку. Важка ситуація на напрямку Новомиколаївка – Варачине – Яблунівка – Юнаківка.

У Генеральному штабі не повідомляли дані.