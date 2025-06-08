На Покровському напрямку за вчора було 77 боєзіткнень, це дуже багато. Про це в ефірі "Ми – Україна" сказв Віктор Трегубов, майор, речник ОСУВ "Хортиця", передає 24 Канал.

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Що відбувається на Донеччині

За словами Трєгубова, у зоні відповідальності "Хортиці" найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Відносно "тихо" на Сіверському та Харківському напрямках.

Майор наголосив, що наразі триває активна фаза наступальних дій загарбників на Донеччині. Найактивніші штурми ворог проводить на трасі Покровськ – Костянтинівка.

Нагадаємо, що The Telegraph розкрив, де Путін готує вирішальний удар під час літнього наступу. Видання наголошує, що атаки на Сумському та Харківському напрямках противник планує використати як відволікаючий маневр. Основну увагу упродовж теплого сезону росіяни зосередять на захопленні решти Донецької області. У планах ворога – окупація промислових центрів регіону, зокрема Костянтинівки. Втрата цього міста відкриє окупантам шлях до Краматорська – найбільшого неокупованого міста області.