Про це сказав в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що нині триває наступ на Костянтинівській дузі, на Покровському напрямку і в Сумській області. Усі дії ворога спрямовані на створення так званої "буферної зони".

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Яка кінцева мета в росіян

"Я вчора вже нарахував понад 10 населених пунктів на Сумщині, які їм вдалося взяти під контроль. Ворог зараз наближається до Писарівки, Хотині, Юнаківки. Це всі населені пункти, що розташовані на височинах", – сказав Денис Попович.

Він додав, що це ділянки з висотами, які мають тактичне значення – вони дають змогу обстрілювати обласний центр зі ствольної артилерії та з FPV-дронів. Тож це їхнє найближче завдання на цей період. Якщо вдасться захопити ці населені пункти, то Суми ще більше потерпатимуть від обстрілів. До РСЗВ можуть додатися ще й FPV-дрони та артилерія. Втім, наразі не йдеться про захоплення Сум.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

Попович додав, що на іншому напрямку, зокрема Костянтинівському, цивільним мешканцям варто евакуюватися. Траси, що ведуть з Костянтинівки на північ, уже перебувають під вогневим контролем дронів.

Там справді можна потрапити під вогонь. І, чесно кажучи, ви маєте абсолютно чітко розуміти: Костянтинівка буде знищуватись. Цей процес триває вже не перший місяць, а наразі тільки посилюється. Тобто місто ризикує повторити долю Авдіївки та Бахмута. Покровськ зараз також на цьому шляху,

– сказав Попович.

Він додав, що головною метою ворога на Донецькому напрямку буде саме Костянтинівка. Крім цього, відстань до адмінкордону з Дніпропетровською областю скорочується.

Він зазначив, що вихід на межі Дніпропетровської області – це політична мета, а не військова. Україну це не змусить припинити війну чи капітулювати, але ворог отримає новий пропагандистський привід, який активно розкручуватиметься.