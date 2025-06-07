Об этом сказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что сейчас продолжается наступление на Константиновской дуге, на Покровском направлении и в Сумской области. Все действия врага направлены на создание так называемой "буферной зоны".

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Какая конечная цель у россиян

"Я вчера уже насчитал более 10 населенных пунктов в Сумской области, которые им удалось взять под контроль. Враг сейчас приближается к Писаревке, Хотину, Юнаковке. Это все населенные пункты, расположенные на возвышенностях", – сказал Денис Попович.

Он добавил, что это участки с высотами, которые имеют тактическое значение – они позволяют обстреливать областной центр из ствольной артиллерии и с FPV-дронов. Поэтому это их ближайшая задача на этот период. Если удастся захватить эти населенные пункты, то Сумы еще больше будут страдать от обстрелов. К РСЗО могут добавиться еще и FPV-дроны и артиллерия. Впрочем, пока речь не идет о захвате Сум.

Что происходит на Константиновском направлении: смотрите на карте

Попович добавил, что на другом направлении, в частности Константиновском, гражданским жителям стоит эвакуироваться. Трассы, ведущие из Константиновки на север, уже находятся под огневым контролем дронов.

Там действительно можно попасть под огонь. И, честно говоря, вы должны абсолютно четко понимать: Константиновка будет уничтожаться. Этот процесс продолжается уже не первый месяц, а сейчас только усиливается. То есть город рискует повторить судьбу Авдеевки и Бахмута. Покровск сейчас также на этом пути,

– сказал Попович.

Он добавил, что главной целью врага на Донецком направлении будет именно Константиновка. Кроме этого, расстояние до админграницы с Днепропетровской областью сокращается.

Он отметил, что выход на границы Днепропетровской области – это политическая цель, а не военная. Украину это не заставит прекратить войну или капитулировать, но враг получит новый пропагандистский повод, который будет активно раскручиваться.