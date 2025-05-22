Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал журналиста Олега Черныша для BBC.

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Как россияне пытаются окружить Константиновку

Российская оккупационная армия смогла пробить украинскую оборону к западу от Константиновки и начала реализовывать план по окружению города.

Этот населенный пункт – часть большой агломерации городов Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Промышленный и административный центр подконтрольной Украине части Донбасса был целью российского наступления еще в первые месяцы вторжения,

– говорится в материале.

Тогда россияне пытались выйти с севера через Лиман и Изюм, но эти планы врага разрушило успешное украинское контрнаступление осенью 2022 года.

Сегодня же российские силы пытаются приблизиться к агломерации с юга, запада и востока, продвигаясь медленно и с боями. В течение последних недель сводки Генштаба ВСУ свидетельствуют: самые ожесточенные бои идут именно на границе Покровского, Торецкого и Краматорского направлений.

По состоянию на конец мая российские войска почти достигли водохранилища Клебан-Бык – последнего значительного природного препятствия на пути к агломерации. Всего несколько километров отделяют оккупантов от окрестностей Константиновки. Именно этот город, вероятно, может стать главной целью летней наступательной кампании России.

Напомним, в течение суток 21 мая на фронте зафиксировали 144 боевых столкновения. В частности на Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовые действия врага.