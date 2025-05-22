Больше всего атак произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также "ДРГ" на Брянскую область, изменения возле Великой Новоселки: суточный анализ и обновленные карты ISW

Где произошли атаки

На Харьковском направлении враг 6 раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось 4 атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

Россияне атаковали возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 3 атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

Враг давит на Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовые действия в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Луч, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

Противник активизировался возле Миролюбовки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Оккупанты наступают в направлении Зеленого Поля: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении оккупанты 3 раза пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 4 атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 1 раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Курском направлении украинские воины отбили 5 атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и совершил 191 обстрел, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 российских захватчиков и уничтожили 245 единиц техники и вооружения. Общие потери России, по данным Генштаба, по состоянию на утро 22 мая превысили 977 тысяч бойцов.