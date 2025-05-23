Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня

На Харьковском направлении оккупанты 8 раз пытались прорваться в районах Волчанска, Малой Шапковки и Довгенького.

На Купянском направлении 6 атак отражены в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону 12 раз в районах Грековки, Нового Мира, Торского, Липового и Редкодуба.

Ситуация возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении было 3 попытки продвижения – в районах Григорьевки, Выемки, Белогоровки.

На Краматорском направлении было 4 атаки вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак – в районах Романовки, Торецка, Дачного, Дилиевки.

На Покровском направлении остановлено 44 штурма в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Лисовки, Малиновки, Звериного, Котляровки, Даченского, Удачного, Троицкого, Андреевки, Алексеевки, Проминя, Шевченко Первого и Миролюбовки.

Оккупанты атакуют возле Малиновки, Елизаветовки и Миролюбовки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении военные России совершили 14 атак – вблизи Константинополя, Свободного Поля, Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку прорыва возле Высокого – остановлено.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 2 атаки – в направлении Новоданиловки.



На Приднепровском направлении враг активных действий противник не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления не обнаружено.

На Курском направлении наши воины остановили 21 штурм.

К слову, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 1 050 оккупантов. Также было уничтожено 2 танка, 1 бронированную машину, 43 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 148 беспилотников и 139 единиц автомобильной техники.