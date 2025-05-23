Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог вгризається у Вовчанськ та просунувся на ще кількох напрямках: огляд і карти ISW

Яка ситуація на фронті сьогодні

На Харківському напрямку окупанти 8 разів намагались прорватися в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Довгенького.

На Куп'янському напрямку 6 атак відбиті в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону 12 разів у районах Греківки, Нового Миру, Торського, Липового та Рідкодуба.

Ситуація біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку було 3 спроби просування – в районах Григорівки, Виїмки, Білогорівки.

На Краматорському напрямку було 4 атаки поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак – у районах Романівки, Торецька, Дачного, Диліївки.

На Покровському напрямку зупинено 44 штурми в районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Лисівки, Малинівки, Звірового, Котлярівки, Даченського, Удачного, Троїцького, Андріївки, Олексіївки, Проміня, Шевченка Першого та Миролюбівки.

Окупанти атакують біля Малинівки, Єлизаветівки та Миролюбівки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку військові Росії здійснили 14 атак – поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Шевченка та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу прориву біля Високого – зупинено.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки – у напрямку Новоданилівки.



На Придніпровському напрямку ворог активних дій противник не проводив. На Волинському і Поліському напрямках ознак підготовки наступу не виявлено.

На Курському напрямку наші воїни зупинили 21 штурм.

До слова, минулої доби захисники України ліквідували 1 050 окупантів. Також було знищено 2 танки, 1 броньовану машину, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 148 безпілотників та 139 одиниць автомобільної техніки.