Дивіться також ЗСУ мали успіх на Торецькому напрямку, а Росія – на двох інших: огляд фронту від ISW

Яка зараз ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та Дворічної.